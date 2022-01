Clima, Di Maio "Componente fondamentale politica estera Italia"

ROMA - "Da oggi l'Italia ha il suo Inviato Speciale per il clima: è Alessandro Modiano, diplomatico di lungo corso e già punto di riferimento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico, anche in ambito G7, G20 e OCSE".Lo ha dichiarato in un post Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Una figura strategica - aggiunge - incaricata di seguire i negoziati internazionali e di rafforzare la presenza dell'Italia ai tavoli in cui si prendono decisioni di peso sulle tematiche ambientali. La nomina dell'Inviato Speciale per il clima ci permette anche di allinearci ad altri Paesi, come gli Usa, che hanno già questo riferimento. Ringrazio il ministro Cingolani, con cui abbiamo condiviso questo percorso di nomina, lavorando insieme. L'Italia conferma così il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e la sua leadership su uno dei temi decisivi per la sopravvivenza del nostro Pianeta. La diplomazia climatica è ormai una componente fondamentale della politica estera dell'Italia e dell'Unione Europea, e questo è un altro passo avanti per il nostro Paese. Avanti con determinazione". . mgg/com 15-Gen-22 13:30