Roberta Metsola nuova presidente dell'Europarlamento "Onorerò Sassoli"

STRASBURGO - La maltese Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo. La candidata del Ppe è stata eletta presidente al primo turno, oggi a Strasburgo, con 458 voti. "La prima cosa che vorrei fare da Presidente - afferma - è raccogliere l'eredità lasciata da David Sassoli, era un combattente per l'Europa, per noi e per questo Parlamento, credeva nel potere dell'Europa di forgiare un nuovo percorso in questo mondo". . tan/mgg/red 18-Gen-22 11:54