Su DS 4 Smart Touch e DS Iris, per una guida al riparo dalle distrazioni

MILANO - Il design di DS 4 lascia immediatamente trasparire la presenza di differenti tecnologie a bordo. Anche questa volta, DS Automobiles ha voluto immaginare soluzioni innovative, in grado di stupire per originalità dell'approccio. È il caso di DS Smart Touch, che si esprime attraverso il piccolo display da 5" sensibile al tocco, presente sul tunnel centrale in prossimità del selettore del cambio. Il sistema è stato pensato dai designer DS Automobiles per evitare distrazioni da parte del guidatore durante il suo utilizzo. La sua efficacia è legata al sistema DS Iris, che si basa sul riconoscimento vocale naturale, e mostra graficamente la sua presenza con la visualizzazione di un prisma sul piccolo display. Entrambi i sistemi sono costantemente abbinati a DS Navigation, e grazie a 6 scorciatoie personalizzabili il guidatore può memorizzare una serie di comandi abituali e richiamarli con un semplice gesto, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. Alcuni esempi di personalizzazione di questi menu possono essere: l'impostazione della climatizzazione a una certa temperatura, la navigazione verso la propria destinazione abituale, oppure la radio sintonizzata sul canale preferito. La possibilità di sintetizzare i comandi attraverso brevi gesti, presta DS Smart touch viene arricchita da differenti possibilità di utilizzo del touch screen da 5 pollici: Validare l'entrata o uscita da funzioni pop-up come le chiamate in arrivo. Inserire "calligraficamente" la destinazione da raggiungere o un nominativo da chiamare, grazie al riconoscimento della scrittura naturale. Coordinare gestualità avanzate come Zoom avanti-indietro e Doppio clic (zoom progressivo), Pinch per ruotare, Scorrimento con 2 dita (spostamento mappa) per la cartografia (in 2/3 o schermo intero). Visualizzare il funzionamento di DS Iris. Il suo meccanismo è decisamente facile, e per richiamare il sistema è sufficiente un tocco prolungato, che permette anche di visualizzare le 6 scorciatoie sullo schermo centrale. All'opposto, per chiudere il display del DS Smart Touch basta dirigere il dito all'estrema sinistra o destra dello schermo. DS Iris e DS smart touch sono inclusi in differenti allestimenti di DS 4, oppure si possono aggiungere in dotazione, come optional, per 1.250 euro. . tvi/com 19-Gen-22 16:27