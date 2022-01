Lexus e la missione per salvare il mondo in "Moonfall"

ROMA - Allacciate le cinture e preparatevi al viaggio della vita. Lexus esordisce in un altro eccitante ruolo come partner automobilistico ufficiale di Moonfall, un nuovo epico film di fantascienza del regista di fama internazionale Roland Emmerich, di imminente uscita in tutto il mondo a febbraio. Moonfall in Itallia arriverà nelle sale il 17 marzo. In Moonfall, una forza misteriosa spinge la Luna in rotta di collisione con la Terra minacciando la vita come la conosciamo. Il nuovo Lexus NX gioca un ruolo fondamentale nello sforzo eroico di riportare l'ordine nell'orbita lunare in una missione per salvare il mondo. La campagna di marketing Lexus x Moonfall mostra una pubblicità di 30 secondi in co-branding, "Enjoy the Ride con NX in adrenalinici spezzoni tratti dal film. La campagna sarà visibile sul sito di Lexus Europe al seguente link: https://www.lexus.eu/discover-lexus/lexus-news/moonfall/. Lo stile audace di NX, la tecnologia intuitiva e la sensazione di guida connessa lo rendono il partner perfetto per questa avventura epica. La seconda generazione del SUV di lusso di Lexus, attualmente disponibile in tutta Europa, inaugura il prossimo capitolo del brand Lexus. Introduce nuove direzioni nel design degli esterni e dell'abitacolo, nuovi propulsori, tra cui il primo elettrico ibrido plug-in di Lexus, nuove tecnologie connesse e di sicurezza e un balzo in avanti nelle prestazioni dinamiche che offrono una connessione maggiore e più gratificante tra guidatore e vettura. Il marchio Lexus è presente in primo piano in tutto il film. Il nuovo NX è guidato dal personaggio di Charlie Plummer, Sonny Harper, in una scena d'azione di tre minuti. Il SUV di lusso Lexus GX fa la sua apparizione come il veicolo governativo utilizzato per trasportare il personaggio di Halle Berry, Jo Fowler. Inoltre, il personaggio di Michael Peña, Tom Lopez, è un rivenditore Lexus e il film include una scena presso la sua concessionaria. . tvi/com 20-Gen-22 16:06