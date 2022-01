Elisa torna con due brani inediti

MILANO - Elisa pubblica due nuovi inediti, "A Tempo Perso" e "Show's rollin'", disponibili da oggi, 21 gennaio, su tutte le piattaforme digitali. I brani fanno parte del nuovo progetto discografico dell'artista "Ritorno al Futuro/ Back to the Future", un doppio album di brani inediti, uno interamente in italiano ed uno interamente in inglese, in uscita il prossimo 18 febbraio per Island Records / Universal Music e già in pre-order. In un lungo post sulle sue pagine social, è la stessa Elisa a raccontare il senso delle due canzoni. "A volte serve perdere tempo, che è anche prendersi del tempo - scrive - "A Tempo Perso" racconta un momento di vita di un giovane ragazzo con i suoi sogni e le sue fragilità. Questa canzone è per lui, e per tutti quelli che si sentono come lui, e scalano montagne per le strade... "Show's rollin'" è il sipario che si apre su Back To The Future. Vorrei tornare nel futuro ma vorrei tornarci cambiando qualcosa. Salvando quello che è prezioso e lasciando andare quel superfluo in cui si rischia di annegare, di perdersi. Sembra un discorso che c'entra poco con la natura, ma forse invece c'entra". . mgg/com 21-Gen-22 16:09