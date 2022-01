Gruppo Renault, Haak nuovo direttore prodotti avanzati e pianificazione

BOULOGNE-BILLANCOURT(FRANCIA) - Guido Haak, a partire dal 1° febbraio, entrerà a far parte del Gruppo Renault come Direttore Prodotti avanzati e Pianificazione Gruppo. Sarà un membro del Board of Management (BOM) del Gruppo Renault e riferirà a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Il suo incarico a capo dell'Advanced Product Planning Group (APPG) consisterà nel costruire l'offerta e la pianificazione dei prodotti, in collaborazione con i team di Design e Ingegneria per le Marche del Gruppo Renault. A tal fine, l'APPG approfondisce la conoscenza dei clienti e garantisce il monitoraggio delle offerte della concorrenza. Basandosi sulla customer experience desiderata, l'APPG stabilisce e sincronizza le roadmap delle funzioni trasversali del "Cross-car-line": motorizzazioni, piattaforme, elettronica, integrazione delle tecnologie e innovazioni a livello di gamme. Infine, con il supporto delle business unit interessate, gestisce la conformità del Gruppo Renault con le normative sulle emissioni inquinanti. Guido Haak sostituirà Ali Kassaï che ha lasciato l'azienda nel 2021, per realizzare i suoi progetti personali. "Definendo i nostri futuri veicoli e gamme, Guido Haak sarà direttamente all'origine dello sviluppo e della performance del Gruppo Renault. Forte delle sue esperienze di successo in grandi gruppi, sono certo che sarà un elemento chiave per la riconquista del segmento C e, più in generale, per il successo dei veicoli del nostro piano Renaulution", ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. . tvi/com 24-Gen-22 18:41