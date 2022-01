Quirinale, Meloni "Con questo Parlamento non si decide nulla"

ROMA - "Questa bizzarra liturgia dell'elezione del presidente della Repubblica dimostra che con questo Parlamento non si può decidere niente e, quindi, la soluzione più responsabile sono elezioni". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, uscendo da Montecitorio. "Se il capo dello Stato l'avessero votato gli italiani, come prevede la proposta di legge di FdI per l'elezione diretta del capo dello Stato, l'avrebbero eletto in un giorno", ha aggiunto. "Chi dice che con Casellati rischiamo la crisi di Governo lo fa per spaventare i parlamentari. Indegno - ha sottolineato Meloni -. Si sta dicendo ai cittadini che si sceglie il capo dello Stato sulla base della propria poltrona. Non è un ricatto credibile. A chi a sinistra sta dicendo che se si vota un candidato di centrodestra cade la legislatura consiglio prudenza". . mat/sat/red 28-Gen-22 13:00