Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ora disponibile in Italia

ROMA - Con una potenza di sistema di 620 kW (843 CV) e una coppia massima di sistema di oltre 1400 Nm, la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (consumo di carburante ponderato, combinato: 7,9 l/100 km; emissioni di CO2 ponderate, combinate: 180 g/km; consumo energetico ponderato, combinato: 12,0 kWh/100 km) è una nuova pietra miliare nella storia della Casa di Affalterbach. Il coupé a quattro porte è il primo ibrido ad alte prestazioni e allo stesso tempo il modello di serie più potente del marchio di Affalterbach mai realizzato. La combinazione del motore V8 biturbo da 4,0 litri e del motore elettrico garantisce prestazioni di guida superiori e una dinamica di guida eccezionale con un'efficienza impressionante allo stesso tempo. L'Edizione speciale AMG verde Magno AMG, con la sua livera verde inferno magno e i numerosi dettagli estetici per interni ed esterni, si distingue per la sua personalità unica ed individuale. La Mercedes-AMG GT 63 S E Performance può essere già ordinata con prezzi a partire da 202.970 euro, 17.677 euro in più per l'Edizione speciale AMG verde Magno. . tvi/com 01-Feb-22 16:26