Berrettini ospite a Sanremo "La mia vita è sempre in giro"

SANREMO - In rigoroso frack, elegante e a suo agio nello scendere le scale dell'Ariston. Matteo Berrettini è stato l'ospite d'onore sportivo della prima puntata del Festival di Sanremo. Intervistato da Amadeus e 'coccolato' da Fiorello, il 25enne tennista romano, salito al numero 6 del ranking mondiale dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open, ha tradito un po' di timidezza ma è stato piacevolmente al gioco dei due showmen. Rafa Nadal l'ha appena battuto a Melbourne ma l'azzurro spera di salire ancora in classifica, prima che i 'big' come lo spagnolo o Djokovic si ritirino: "Ci stiamo provando, loro hanno vinto tantissimo ed hanno esperienza. Spero di superarli prima che smettano...". Nel quarto di finale del primo Slam stagionale contro Monfils, è stato anche 'bersagliato' da qualche fischio e insulto di troppo, lasciandosi andare a match vinto a mo' di liberazione. "E' importante avere carattere ed essere rispettosi, ma dopo 4 ore e passa di battaglia ho tirato fuori l'adrenalina e quell'energia per vincere la partita. E mi sono voluto sfogare. Spero sia stato apprezzato". La sua fidanzata è una collega, l'australiana di origini croate Ajla Tomljanovic: "Quando ci alleniamo devo farla vincere sennò si litiga - svela in finalista di Wimbledon 2021 - Ci vediamo nei tornei più importanti che giochiamo assieme. Lei vive in Florida, io in Europa, la mia vita è sempre in giro...". In platea c'è tutta la famiglia Berrettini, dalla mamma Claudia al fratello tennista Jacopo, sino a papà Luca. Che Fiorello ricorda maestro di tennis quando lavorava nei villaggi turistici: "Quando c'era una bella ragazza e arrivava Luca Berrettini, era 2-0 per lui, non ce n'era per nessuno...". Una battuta Fiorello la dedica anche al campione capitolino: "Ci vuole poco a passare da sex symbol a ex symbol. E' capitato anche a me...". . mc/red 01-Feb-22 23:16