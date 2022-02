Toyota presenta il nuovo Rav4 Adventure

ROMA - Toyota rafforza l'immagine da SUV di RAV4 con l'introduzione del nuovo RAV4 Adventure, un'aggiunta alla gamma che sottolinea lo spirito "go anywhere" del modello con uno stile ancor più robusto, pronto per ogni avventura, pur non rinunciando alle prestazioni e all'efficienza della tecnologia Hybrid Electric Toyota. RAV4 Adventure rende chiare le sue intenzioni con il suo design frontale più risoluto. Il nuovo ed esclusivo look dona a RAV4 un maggiore impatto visivo, grazie anche alla griglia completamente nera con l'emblema Toyota posizionato al centro della calandra e supportato da due barre orizzontali. L'impatto possente della vettura e il carattere da SUV vengono esaltati dall'adozione di fendinebbia anteriori con nuove cornici nere e di un under-run in finitura argento. L'effetto è evidenziato da passaruota più larghi e dai nuovi cerchi in lega da 19 pollici grigio opaco. Nella parte posteriore è presente, inoltre, un under-run argentato abbinato al frontale. RAV4 ADVENTURE sarà anche offerto con un'esclusiva verniciatura opzionale bi-tone, che combina l'Urban Khaki per il corpo vettura e il Dynamic Grey per tetto, montanti anteriori e spoiler posteriore: un look che rende omaggio al caratteristico tetto a contrasto dell'indimenticabile Toyota Land Cruiser FJ40. L'abitacolo è caratterizzato da un rivestimento dei sedili specifico per il modello, che combina pelle sintetica nera con schienale e seduta trapuntati e cuciture arancioni a contrasto. Sono presenti anche i battitacco specifici RAV4 Adventure. È alimentato dalla tecnologia Hybrid Electric Toyota di quarta generazione ed è dotato di serie di trazione integrale intelligente AWD-i, realizzata grazie ad un secondo motore elettrico posizionato sull'asse posteriore. L'affidabile e potente propulsore ibrido eroga 222 cavalli, grazie alla combinazione di due motori elettrici e un propulsore a benzina quattro cilindri da 2,5 litri con una delle più alte efficienze termiche al mondo per un motore di serie. L'AWD-i consente anche il traino di carichi (frenati) fino a 1.650 kg. Il nuovo modello introduce anche equipaggiamenti estesi a tutta la gamma RAV4 per il 2022, inclusi nuovi fari a LED di tipo Projector e fendinebbia anteriori a LED. Cambiano i cerchi in lega da 18 pollici, ora caratterizzati da 10 razze in colorazione nera per la versione Style e argento per la versione Dynamic. Nell'abitacolo l'attenzione è incentrata su maggiore comfort e praticità con la nuova illuminazione a LED, i comandi dei finestrini illuminati e le nuove porte USB-C, comode per caricare telefoni e dispositivi durante gli spostamenti. La versione Lounge è inoltre dotata della regolazione elettrica per il sedile del passeggero anteriore. Le recenti modifiche mantengono vivo il DNA del SUV più venduto al mondo. Nel 1994, il primo RAV4 ha creato un nuovo mercato per i SUV ricreativi con dinamica di guida da automobile, una svolta che da allora ha generato oltre 10 milioni di vendite a livello globale. Il suo spirito di innovazione è stato mantenuto pari a quello del primo modello e infatti RAV4 è stato il primo nel suo segmento ad offrire l'alimentazione ibrida; oggi il RAV4 Hybrid è anche il SUV elettrificato più venduto. Per la nuova RAV4 Hybrid l'offerta sarà a partire da 32.100 euro in caso di permuta o rottamazione grazie al WeHybrid Bonus di 4.900 euro. La gamma della nuova RAV4 Hybrid parte dai 249 euro al mese con Toyota Easy dell'allestimento di ingresso e intro duce la nuova versione Adventure AWD-i proposta ad un prezzo di 41.100€ grazie al WeHybrid Bonus, in caso di permuta o rottamazione. RAV4 ADventure e la gamma RAV4 2022 sono già ordinabili, con le prime vetture che arriveranno nelle concessionarie Toyota nel corso del mese di febbraio. . tvi/com 02-Feb-22 15:23