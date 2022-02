Nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti

TORINO - "Dopo quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute dal 1985, più di 35 serie speciali, leader nel suo segmento, oggi Lancia Ypsilon sigla la propria eleganza con Alberta Ferretti. Due marchi dai valori condivisi: italianità, eleganza, femminilità, attenzione all'ambiente, cura dei dettagli, con uno stile sempre contemporaneo". Dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. "L'esclusiva serie speciale Lancia Ypsilon Alberta Ferretti esalta le doti di compattezza della city car del segmento B più amata dalle donne italiane, traghettando la sua immagine senza tempo verso un domani più sostenibile per le generazioni future". Oggi, a Palazzo Donizetti a Milano, abbiamo fatto un viaggio indietro nel tempo, partendo là dove tutto è iniziato tra "la donna che ama le donne", Alberta Ferretti, e "l'auto che le donne amano", Lancia Ypsilon. Un viaggio alla scoperta delle tante sfumature che le donne esprimono quando scelgono un abito o un'auto, perché entrambi devono essere al contempo pratici ed eleganti. Questo viaggio è iniziato in una sartoria a Cattolica, dove una bambina sognava di vestire donne bellissime, mentre a Torino, nell'atelier di una casa automobilistica, un gruppo di designer voleva trasformare un'auto da città in una vera piccola ammiraglia. Siamo negli anni '80 e la bambina è diventata un nome internazionale della moda italiana, si è spostata a Milano, dove ha aperto il suo headquarter e porta le sue creazioni sulle passerelle più importanti del mondo. Il suo stile è fatto di linee essenziali che interpretano una femminilità discreta e sofisticata, in cui convivono bellezza, armonia ed eleganza senza tempo, con l'obiettivo di far star bene le donne. E far star bene le donne è anche la missione della Lancia Ypsilon, la "fashion city car" che fa il suo debutto in società nel 1985, riuscendo a portare l'eleganza in un'auto da città. Alberta Ferretti e Lancia Ypsilon, due storie che si incrociano in un percorso creativo incentrato su colore, materiali e finiture, per dare vita alla nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti. Il colore Grigio Alberta Ferretti, scelto da Lancia Ypsilon, è una tinta iridescente, che fa emergere i punti luce rosa della carrozzeria, esaltando la bellezza al femminile delle sue linee. Il Grigio è il colore storicamente utilizzato da Alberta Ferretti per esprimere l'eleganza in tutte le sue forme, mentre il Rosa simboleggia femminilità nelle sue differenti sfumature, un connubio di colori che coniuga due marchi simboli del "made in Italy", per soddisfare tutte le donne nelle loro innumerevoli personalità quotidiane. Oltre al Grigio Alberta Ferretti, la nuova serie speciale è disponibile nella tinta pastello Bianco Neve, nel metallizzato Grigio Pietra, nel Nero Vulcano e nel Bicolore Nero che alterna la finitura lucida con quella opaca. Lancia è stata da sempre all'avanguardia anche in termini di offerta colori, con soluzioni innovative per il mondo automotive: dall'opaco al bi colore, dai metallizzati al colore ad interferenza. Per Lancia il colore è ricerca, creatività ed espressione della propria identità. Lancia è da sempre innovativa anche in termini di utilizzo di tessuti, dall'introduzione del velluto scolpito o del filato monobava, per arrivare all'utilizzo del tessuto sostenibile ed innovativo Seaqual. I tessuti dei sedili della Lancia Ypsilon Alberta Ferretti contengono, infatti, tra gli altri materiali, il SEAQUAL® YARN, un filato in poliestere di alta qualità, riciclato post-consumo al 100% da Seaqual initiative e dai suoi partner, in linea con la missione del marchio Lancia di contribuire a un ambiente più sostenibile per le generazioni future. Riprendendo l'iridescenza degli esterni, il Rose Gold caratterizza gli interni della nuova Ypsilon Alberta Ferretti. I tessuti dei sedili sono infatti ricamati con cucitura a filo continuo Rose Gold a contrasto. Il monogramma AF, anch'esso in Rose Gold, è ricamato sui poggiatesta dei sedili, così come sono in questa stessa tinta molti dei dettagli degli interni: dal calice del volante, alle cornici delle bocchette d'aerazione, dalla gemma cambio alle maniglie interne, ai dettagli della plancia. Il ricamo dei sedili riprende i bustier di alta moda delle collezioni Alberta Ferretti, e questa trasposizione dal mondo del fashion all'automotive sottolinea ancora una volta l'eccellenza di Lancia nel prendere ispirazione creativa da settori diversi. Il carattere della nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è il risultato di un equilibrio di contrasti in termini di colori, materiali e forme, all'insegna della preziosità e raffinatezza degli interni: bruniture, satinature, cromature lucide, sono tutti tocchi di eleganza contemporanea, mutuati da mondi diversi che si incontrano all'insegna di un'eleganza femminile tutta italiana. La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in versione ibrida con motore 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop. Il 3 cilindri da 51,5 kW è affiancato da un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio dedicata. Grazie a questa soluzione, il comfort di marcia è garantito da riavvii del motore termico silenziosi e senza vibrazioni, mentre il cambio a 6 marce assicura una notevole elasticità. La motorizzazione ibrida, efficiente e compatta, consente l'ingresso nei centri cittadini per una mobilità sostenibile, ma offre anche vantaggi in termini di costi di gestione, grazie alla riduzione del bollo di circolazione annuale del 50% per i primi cinque anni in base alle normative regionali. La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile anche con il motore 1.2 69 CV GPL, campione di autonomia con 900 km sul ciclo misto con entrambi i serbatoi pieni. Grazie al finanziamento di FCA bank, la Gamma Ypsilon Hybrid è offerta a partire da 11.950 euro in caso di permuta o rottamazione, o in 36 rate da 129 euro al mese oltre anticipo, rata finale e oneri finanziari. La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti parte invece da 13.950 euro grazie al finanziamento di FCA bank e in caso di permuta o rottamazione, oppure si può avere in 36 rate da 149 euro al mese, oltre anticipo, oneri finanziari e rata finale. . tvi/com 03-Feb-22 18:15