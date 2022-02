Pioli "Il derby pesa tanto, Ibra e Rebic sono out"

MILANO - "Non snatureremo mai il nostro modo giocare e non lo faremo nemmeno domani. Certamente dovremo andare molto forte: il derby è una gara che pesa tanto". Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Milan, il tecnico rossonero, Stefano Pioli. "Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic non saranno della partita di domani. Tomori ha fatto un grande lavoro. Ha recuperato ma non credo che partirà titolare", ha aggiunto Pioli. "Stiamo lottando per l'altissima classifica. E questo è importante. Contro la Juve abbiamo fatto una buona prestazione, con gamba e determinazione, ma è mancato qualche cosa nella lucidità e nella precisione negli ultimi metri. Ci siamo preparati bene, affrontando gli allenamenti con grande concentrazione. Cercheremo di fare meglio nel derby di domani: è una partita molto importante per noi stessi, per la società e per tutti i nostri tifosi", ha detto ancora il tecnico del Milan. "Da Leao è giusto aspettarsi sempre tanto. Si sta impegnando molto, sta crescendo tanto: adesso deve dimostrare il suo valore. Giroud è pronto: ha grande esperienza e ha tanta voglia di fare bene. Theo Hernandez è cresciuto parecchio. E' maturato ma è ancora giovane e può migliorare ancora. Può diventare determinante sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ha tante qualità, spero che domani le possa mettere in mostra il più possibile. Kessié? E' pronto, ha lavorato bene e mi attendo da lui una prestazione di spessore", ha concluso Pioli. . pdm/red 04-Feb-22 15:10