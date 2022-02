Pioli "La Coppa Italia è importante, vogliamo vincerla"

MILANO - Alla vigilia del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, contro la Lazio, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di SportMediaset, carica l'ambiente rossonero. "Del Derby resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante: tre punti importanti per la nostra classifica ma siamo consapevoli che il cammino è ancora lunghissimo. Siamo allo stesso identico livello dell'anno scorso, ci sarà tanta strada da fare. Adesso quello che conta è solo la partita di domani, è un quarto di finale di una competizione nella quale tutte le grandi squadre vogliono arrivare sino in fondo e pure noi vogliamo vincerla", ha detto Pioli. "Il primo obiettivo è cercare di eliminare la Lazio domani, e sarà un ostacolo difficile, perché loro stanno molto bene, hanno vinto una grande partita a Firenze. Hanno un reparto offensivo di altissimo livello e sono allenati molto bene", ha aggiunto il tecnico dei rossoneri. "Giroud protagonista del derby? I detrattori e le critiche ci sono sempre, è normale che sia così. Olivier si sta dimostrando un giocatore di livello, per quello è stato acquistato. E' un giocatore di valore sul campo e una persona di grande spessore. Un giocatore forte, che sta dando un grande apporto alla squadra", ha continuato Pioli. "Tomori? Vediamo oggi come sta, ieri ha fatto un buon allenamento e sta sicuramente meglio. È chiaro che più allenamenti riesce a mettere e più crescerà la sua condizione. Credo che possa essere disponibile per domani, vedremo se dall'inizio o a partita in corso. Anche Rebic ieri si è allenato. Oggi vedremo se sarà disponibile. Ibrahimovic è un leone in gabbia. La sua ambizione è quella di aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare, ovviamente non sarà della partita domani, vedremo delle prossime", ha concluso l'allenatore del team rossonero. . pdm/red 08-Feb-22 14:27