Scuola, dall'Università IUL due master on line per i docenti

FIRENZE - Sono aperte le iscrizioni a due master promossi dall'Università Telematica degli Studi IUL e rivolti ai docenti. I percorsi, rispettivamente in Scienze umane 4.0 con percorso 24 CFU: educazione e formazione e in Aspetti giuridico-economici delle politiche educative, offrono una formazione interdisciplinare post laurea, necessaria per accedere alle classi di concorso per l'insegnamento. I due master, entrambi di I livello, sono di durata annuale e sono completamente fruibili in modalità e-learning sulla piattaforma IUL. Attraverso i due percorsi formativi, è possibile acquisire competenze teoriche e approcci pratici relativi al mondo dell'insegnamento in termini formativi da un lato, e amministrativi e giuridici dall'altro. I due master di I livello si pongono l'obiettivo, in maniera trasversale e completa, di far acquisire conoscenze teorico-pratico in ambito umanistico, per quanto riguarda il primo, in ambito giuridico-amministrativo, per quanto riguarda il secondo, inerenti all'esperienza didattica e metodologica. Una formazione che si rivela necessaria anche per accedere al TFA Sostegno, con l'acquisizione dei crediti formativi necessari ai sensi della Tabella Ministeriale di riferimento. Il master in Scienze umane 4.0 con percorso 24 CFU: educazione e formazione si articola in due aree pluridisciplinari, la prima è riferita alle discipline antropo-psicopedagogiche e consente l'acquisizione dei 24CFU richiesti dal Concorso pubblico nazionale per Docenti Scuola Secondaria di primo e secondo grado; la seconda si riferisce più specificatamente alle discipline della filosofia e delle scienze umane. Il master in Aspetti giuridico-economici delle politiche educative tratterà di argomenti appartenenti all'economia aziendale e al diritto privato e amministrativo, ponendosi come corso di formazione per accedere alle classi di concorso per l'insegnamento A46. Per accedere ai Master di I livello è necessario essere in possesso del diploma di Laurea triennale. Il termine delle iscrizioni ad entrambi i percorsi è fissato al 31 marzo 2022. Sono previste agevolazioni sui costi di immatricolazione per gli iscritti a sindacati, enti e associazioni convenzionate. L'Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo telematico fondato nel 2005 e promosso da due soci pubblici, l'Università degli Studi di Foggia e l'ente di ricerca Indire. Offre corsi di laurea triennale e magistrale e master e corsi di alta formazione riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca. . fsc/com 11-Feb-22 13:05