Ucraina, dal Consiglio dell'Ue ok a piano di aiuti da 1,2 mld

BRUXELLES (BELGIO) - Gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato la proposta della Commissione di fornire all'Ucraina un'ulteriore assistenza finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro. Al Parlamento europeo il testo della proposta potrebbe essere soggetto a procedura accelerata al fine di adottarlo il prima possibile. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno rapido in una situazione di profonda crisi. Il testo deve essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter entrare in vigore. "Le attuali tensioni geopolitiche stanno avendo ripercussioni negative sulla stabilità economica e finanziaria dell'Ucraina. Le persistenti minacce alla sicurezza hanno già determinato un consistente deflusso di capitali - spiega il Consiglio dell'Unione Europea -. L'Ucraina sta perdendo l'accesso ai mercati internazionali dei capitali a causa dell'accentuata incertezza geopolitica e del conseguente impatto sulla situazione economica". "L'UE è al fianco dell'Ucraina, anche sul fronte economico. Le attuali tensioni geopolitiche stanno avendo gravi ripercussioni economiche sull'Ucraina. Gli Stati membri sono pronti a fornire assistenza macrofinanziaria per un valore di 1,2 miliardi di EUR. Sono lieto di annunciare che oggi abbiamo deciso di sostenere la proposta della Commissione, in modo che l'aiuto finanziario possa arrivare all'Ucraina il prima possibile", afferma Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, delle finanze e della ripresa. . sat/com 11-Feb-22 20:08