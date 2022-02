Parigi, polizia spara e uccide uomo che brandisce coltello

PARIGI - Due poliziotti hanno aperto il fuoco questa mattina alla gare du Nord di Parigi contro un uomo che li minacciava con un coltello sul quale c'era la scritta ACAB (All cops are bastards, tutti i poliziotti sono bastardi). L'uomo è morto successivamente, secondo quanto si apprende da fonti del ministero dell’Interno.

Ai microfoni della radio RMC, il ministro francese dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, ha dichiarato che nell’episodio alla Gare du Nord di Parigi in cui un uomo che brandiva un coltello è stato ucciso dalla Polizia, "la pista terroristica è a priori scartata». Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato l’accaduto rendendo omaggio alla prontezza degli agenti che hanno «evitato qualsiasi pericolo per sé stessi e per i viaggiatori». (ANSA)