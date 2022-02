Discesa donne, argento Goggia e bronzo Nadia Delago

PECHINO (CINA) - Argento e bronzo per l'Italia con Sofia Goggia e Nadia Delago nella discesa olimpica femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino. L'oro è andato alla svizzera Corinne Suter che ha chiuso con il tempo di 1'31"87, subito dietro la bergamasca con 1'32"03, gradino più basso del podio per Nadia Delago con 1'32"44. Fino alla discesa della svizzera, l'Italia occupava le prime tre posizioni con Goggia, Delago ed Elena Curtoni, scesa per prima e alla fine quinta con 1'32"87. Per Goggia si trattava del rientro dopo l'infortunio del 23 gennaio a Cortina. Con queste due medaglie, l'Italia arriva a quota 13 complessive: 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi. "Una grandissima italia! Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste. Due medaglie che fanno la storia. Peccato per l'oro. Ci avevamo sperato. Sono felicissimo per Nadia che si è meritato questo bronzo. Non ci sono parole per l'argento di Sofia: considerando come è arrivata qui e come era la situazione fino a pochi giorni fa, la sua prestazione è encomiabile. Con 13 medaglie adesso siamo al terzo posto di sempre nelle spedizioni italiani alle Olimpiadi invernali. Allo sci Alpino dico: ora cuore e testa per le prossime competizioni. Tra combinata, speciale e team event possiamo fare molto bene. Daje Italia Team!" le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, presente sugli spalti per seguire la gara. . gm/red 15-Feb-22 06:09