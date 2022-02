Covid, Garavaglia "Riaprire tutto ad aprile come la Francia"

ROMA - "Sotto una certa soglia di occupazione dei letti ospedalieri, andrebbero tolte tutte le misure, sia per gli italiani che per gli stranieri". Lo afferma il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Per Garavaglia la decisione sull'obbligo del super green pass per i lavoratori over 50 "è stata presa quando la curva era in salita esponenziale. La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce rapidamente, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta". "Dobbiamo fare come la Francia, che ad aprile toglie tutto - prosegue il ministro -. Mi auguro che lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non sia rinnovato, visto che i numeri migliorano di settimana in settimana. Di conseguenza tutte le regole legate a quel provvedimento straordinario decadranno". "A metà giugno staremo ancora meglio di aprile. Da qui ad allora dovremo capire se ha ancora senso fare questo vaccino - spiega Garavaglia -. Si tratta di indicazioni che deve dare il mondo della sanità, tenendo conto di quello che dicono Oms e Aifa. Comunque le coperture sono molto alte e pensare di fare la vaccinazione l'estate prossima ha poco senso, oggettivamente". . sat/red 15-Feb-22 08:58