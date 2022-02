Ferrari presenta F1-75, Elkann "Passione tifosi la spinta"

ROMA - La nuova monoposto Ferrari per la stagione 2022 di Formula 1 scopre i veli. E' stata presentata la macchina con cui correranno il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La vettura della scuderia di Maranello, introdotta dal team principal Mattia Binotto, è stata denominata F1-75, ricordando i 75 anni dalla nascita della prima vettura del Cavallino. Come tutte le altre monoposto del paddock, per via dei numerosi cambiamenti di regolamento, presenta varie modifiche rispetto al 2021: tra queste spiccano le gomme da 18 pollici e un concetto aereodinamico piuttosto diverso. "La Ferrari è l'unica scuderia che è stata presente in tutti i campionati disputati in Formula 1. La F1-75 rappresenta il meglio dell'innovazione del team in vista della nuova stagione. Porteremo le performance della nostra macchina con il logo dei 75 anni e perciò abbiamo molta responsabilità sulle spalle. Ora è tutto nelle mani di Binotto, Sainz e Leclerc, oltre che di tutto il team. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo in Formula 1. La passione dei nostri tifosi è la spinta che ci serve e speriamo di ritornare forti quest'anno". Lo ha dichiarato John Elkann, presidente della Ferrari, durante la presentazione della nuova monoposto per la stagione 2022 di Formula 1 denominata "F1-75". "L'obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c'è molto lavoro dietro. Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l'imminente Mondiale. La F1-75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista", le parole di Charles Leclerc. Dal pilota monegasco allo spagnolo Carlos Sainz. "Sono più pronto questa stagione, anche se il 2021 mi è servito per adattarmi alla scuderia. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte. Dovremo lavorare insieme per cercare di compiere un anno ricco di successi. La nuova vettura? E' piuttosto estrema e spero che sarà veloce". "Oggi è un giorno importante - ha dichiarato - Mattia Binotto, team principal della Ferrari -. Sono personalmente emozionato perché questa vettura è la sintesi di un lavoro di una squadra che ha investito ogni risorsa. Abbiamo affrontato questa sfida con un approccio all'innovazione. La F1-75 ci ricorda che celebriamo i 75 anni dalla prima vettura e con lei speriamo di scrivere altre pagine storiche. Voglio definire la macchina con la parola 'coraggiosa'. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2019, ora dobbiamo misurarci con gli avversari che è la sfida più importante". Sulle aspettative in pista: "Vogliamo lottare verso gli obiettivi più alti, in tutti i Gran Premi. I tifosi della Ferrari saranno orgogliosi di questo", conclude. . spf/ari/red 17-Feb-22 15:25