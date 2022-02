Covid, Fno Tsrm Pstrp"Fondo famiglie sanitari deceduti è gesto concreto"

ROMA - "La Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP esprime il suo apprezzamento al Governo per l'istituzione del fondo da 15 milioni a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie deceduti causa Covid-19". E' quanto si legge in una nota di Teresa Calandra, Presidente FNO TSRM e PSTRP. "Seppur nulla potrà mitigare il dolore della perdita di un proprio caro - prosegue la nota - il fondo rappresenta un gesto concreto che riconosce alle professioni sanitarie il loro valore, la loro abnegazione e la funzione imprescindibile per il bene e la salute del nostro Paese". . mgg/com 19-Feb-22 16:17