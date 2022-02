Covid, Speranza "Gratitudine a operatori. Abbiamo straordinario Ssn"

ROMA - "Oggi è un giorno particolare perché è un anniversario. Due anni fa arrivavano le prime notizie non buone. Ricordo le ore drammatiche, con cui abbiamo aperto una stagione difficile. Gratitudine a tutto il personale sanitario del Paese, perché se il Paese ha retto a una prova difficile pur pagando un prezzo importante, prima di tutto in vite umane ma anche in disagi e nel cambiamento dell'esistenza, è perché abbiamo uno straordinario Servizio Sanitario Nazionale, un patrimonio del Paese che dobbiamo difendere con tutte le energie". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla seconda Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, sociassistenziale e del volontariato, organizzata dalla Fnomceo. "E' necessario - ha aggiunto - trarre una lezione e capire che il Servizio Sanitario Nazionale è una pietra preziosa che abbiamo. E' ora di chiudere la stagione dei tagli e aprire quella degli investimenti, oggi c'è la consapevolezza che su tutto si può tagliare tranne che sulla salute". . mat/spf/red 20-Feb-22 13:05