Minorenne accoltellata da 14enne a Roma, è grave

ROMA - Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una di 17 anni in strada a Roma dopo una lite per un ragazzo. La minorenne ferita è stata trasportata in codice rosso in ospedale. E' grave. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio a Tor Bella Monaca.

La lite tra le due minorenni sarebbe partita per futili motivi, ovvero un ragazzo conteso, poi l'accoltellamento e l'intervento della polizia. Sul posto si trovano ancora diverse volanti. La responsabile è stata rintracciata dagli inquirenti e adesso si troverebbe in commissariato in stato di fermo.

La lite e l'accoltellamento sarebbero avvenuti davanti all'oratorio di via Duilio Cambellotti. Dopo un confronto la più piccola delle due ha accoltellato la 17enne. A dare l'allarme una testimone che ha assistito alla scena. Poco dopo sul posto sarebbe arrivata anche la madre della ragazzina ferita. Il Nue 112 ha inviato subito i soccorsi

