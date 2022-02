Renault Austral, test su strada camuffandosi con stile

ROMA - Per le uscite previste nella fase precedente il reveal, nuovo Renault Austral è stato letteralmente ricoperto da sticker unici, immaginati e disegnati da François, designer della Direzione Design del Gruppo Renault. Super-grafico e spiazzante, svolge naturalmente la sua funzione primaria, quella di mascherare, ma lo fa con stile. François ha scelto gli sticker, partendo da due semplici domande: perché nascondere ciò che è bello con una brutta maschera? Perché non nascondere una creazione artistica con un'altra creazione artistica? A questo punto dello sviluppo di nuovo Austral, era indispensabile confondere il più possibile le sue linee generali. A tal fine, François si è inspirato per il suo lavoro ai principi di base del camouflage dazzle: il forte contrasto tra bianco e nero, fonte di vibrazioni ottiche. Fin dall'inizio del progetto, il suo scopo era lavorare con i nuovi codici della Marca e soprattutto l'emblema. L'iconica losanga ben si presta a giocare con le linee con la sua storia e i temi grafici che ha impresso nel Dna. François se ne è servito come fonte di ispirazione. Giocando con le variazioni di scala, ha creato un motivo di grande impatto con una forte identità. L'originalità, l'estetica e la modernità della nuova visual identity di Renault sono state utilizzate per confondere le forme distintive di nuovo Austral. François ha puntato sul bianco e nero, ma anche su varie scale e sfaccettature per accentuare il contrasto. La fluorescenza aggiunge quel tocco di estro in più che aumenta l'impatto complessivo su strada. Lungi dall'essere un adesivo integrale standard, la seconda pelle di nuovo Austral è stata realizzata su misura per ogni singola parte della carrozzeria. Per adattare perfettamente i motivi alla forma e al rilievo del supporto, come il cofano o i parafanghi posteriori, ci si è serviti di un modello 3D. Il pattern, più piccolo all'anteriore, si ingrandisce al posteriore accentuando il movimento. Le sovrapposizioni sono essenzialmente concentrate nell'area del quarto posteriore, un punto in cui il design del veicolo acquisisce la massima espressività. Anche la calandra e le firme luminose, soprattutto al posteriore, sono state camuffate. La sovrapposizione di elementi lucidi su trama opaca conferisce al tutto un look sofisticato. Il collage, realizzato pezzo per pezzo come un puzzle, ha richiesto un lavoro molto minuzioso per non danneggiare la carrozzeria, sia in fase di taglio che di applicazione degli sticker. . ads/com 22-Feb-22 16:49