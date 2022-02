Entra nel vivo il Suzuki Tour GSX-S1000GT

TORINO - Prosegue il giro per l'Italia del Suzuki Tour dedicato alle GSX-S1000GT. Gli appassionati motociclisti potranno testare le doti della nuova Grand Tourer di Hamamatsu presso alcuni selezionati concessionari Suzuki grazie ai demo ride dedicati. Nell'agenda del Tour GSX-S1000GT - che si chiuderà il prossimo 3 aprile - sono disponibili 21 tappe, che saranno ospitate da altrettanti dealer in 11 diverse regioni d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia. I concessionari aderenti al Tour avranno a disposizione una GSX-S1000GT per un'intera settimana. Dal lunedì alla domenica potranno accogliere gli appassionati e i potenziali clienti desiderosi di provare la moto e di scoprirne le caratteristiche uniche. Prenotando il test ride, il Cliente potrà verificare in prima persona le prestazioni, l'agilità, il comfort e la connettività che rendono la GSX-S1000GT una compagna di viaggio ideale, tanto negli spostamenti quotidiani quanto nelle gite in montagna e nei lunghi viaggi a pieno carico. Prenotare il test ride nell'ambito del Tour GSX-S1000GT è molto semplice. Nel sito Suzuki Moto, accedere alla sezione Mondo Suzuki e cliccare su News/Eventi, cliccare sul link diretto alla pagina GSX-S1000GT Tour, verificare poi il concessionario/tappa/data più comoda o vicino casa. Per riservare un posto sarà necessario contattare il dealer attraverso lo Smart Meet, per telefono o via mail. Il Tour GSX-S1000GT è partito lo scorso 10 gennaio e finora ha avuto come protagonisti ben 37 concessionari Suzuki di 14 regioni. Il bilancio dell'iniziativa è positivo. A colpire è in particolare il numero dei test ride effettuati che sfiora quota 500. La GSX-S1000GT è disponibile in tre colorazioni - Nero Dubai, Blu Miami e Blu Las Vegas - al prezzo di 15.890 Euro (F.C. IVA compresa). Compreso nel prezzo, oltre alle borse laterali con inserti in tinta, quattro anni di garanzia ufficiale. Suzuki propone un ricco catalogo di accessori originali che permettono di personalizzare in tanti modi la moto secondo il proprio stile e le proprie esigenze. . tvi/com 23-Feb-22 13:53