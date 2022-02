Trasporti: sciopero a Milano, si ferma la metropolitana

MILANO - E' cominciata alle 8.45, a Milano, la fascia non garantita di circolazione dei mezzi pubblici dove si prevede l'astensione dal lavoro di molti lavoratori aderenti allo sciopero nazionale del trasporto indetto per oggi. Secondo quanto diffuso da Atm, l'azienda dei trasporti milanese, la circolazione delle linee metropolitane verrà sospesa e saranno possibili ritardi sui mezzi di superficie fino alle 15. La seconda fascia non garantita comincerà alle18. Gli scioperi, indetti da varie sigle di base, coinvolgeranno anche Sea e Trenord e in generale gli scali aeroportuali lombardi e il trasporto ferroviario. (ANSA)