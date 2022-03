Ucraina, cardinale Bassetti: "Una tragedia ingiusta e un'inutile guerra"

FIRENZE - "Anche oggi, in questa domenica segnata purtroppo dalle terribili notizie provenienti dall'Ucraina che ci invitano a pregare e a condividere in tutti i modi in cui ci sarà possibile la tragedia di una ingiusta e inutile guerra, la Parola di Dio illumina profondamente le nostre esistenze. Non ci aliena dalla realtà, ma al contrario ci chiede di andare al cuore dei problemi e di porre così le basi per un mondo più giusto". Lo ha detto il cardinale ed arcivescovo Gualtiero Bassetti prima di recitare l'omelia della funzione religiosa che si sta svolgendo all'interno della basilica di Santa Croce, a Firenze, a cui sta assistendo anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. . lc/vbo/r 27-Feb-22 11:38