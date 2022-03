Jeep svela l'immagine del suo primo SUV completamente elettrico

TORINO - In occasione della presentazione del piano strategico "Dare Forward 2030" di Stellantis, il CEO Carlos Tavares ha mostrato le immagini del primo SUV Jeep 100% elettrico, un nuovo tassello delle numerose iniziative intraprese dal brand a livello globale che mirano alla completa elettrificazione della propria gamma di SUV. Questo nuovo SUV Jeep totalmente elettrico sarà lanciato all'inizio del prossimo anno, andando così ad ampliare l'offerta del brand, e rappresenta un ulteriore passo verso la "Zero Emission Freedom" (Libertà a zero emissioni), concetto alla base della "vision" di Jeep. Maggiori informazioni sul BEV Jeep saranno diffuse nei prossimi mesi. . tvi/com 01-Mar-22 18:11