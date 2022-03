M5s, Conte "Mi sottoporrò a una nuova votazione"

MILANO - "La leadership non credo che sia solo una questione di pronunce, peraltro provvisorie cautelari da parte di un tribunale. Io e la comunità del M5S siamo uniti, non solo da tre anni di lavoro insieme ma poi anche da un voto che ha portato il 92% quasi il 93% dei votanti a esprimere una preferenza per questa leadership": Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite a "Non Stop News" su Rtl. "Abbiamo già predisposto tutto - aggiunge - perché comunque non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Ricorderete che in prima istanza era stato un provvedimento a noi favorevole, questo sfavorevole è di seconda istanza ed ha determinato la sospensione. Per questo faremo tabula rasa di quanto accaduto e torneremo dai nostri iscritti con una votazione già fissata per il 10 e l'11 marzo. In quell'occasione si rinnoverà la votazione statutaria, quindi tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Non abbiamo mai paura della democrazia e del voto, è bello esercitarli anche continuamente. Io stesso mi sottoporrò a una nuova votazione con tutte le conseguenze di un voto democratico". . mgg/com 02-Mar-22 10:02