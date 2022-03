Salvini "Pronto a partire per una missione di pace in Ucraina"

ROMA - "Magari il prossimo collegamento lo faremo dai territori in conflitto e non dalla Camera". Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a partire verso l'Ucraina per portare "un messaggio di pace". Nel corso di una conferenza stampa ha parlato di "emergenza umanitaria tangibile, come Lega stiamo lavorando su questo, la domanda che mi faccio è: prima di qualsiasi iniziativa politica quello che sto facendo allontana la pace o avvicina la pace? Noi dobbiamo fare di tutto per avvicinare le parti in conflitto, sono quei due soggetti che devono sedersi ad un tavolo, Putin e Zelensky e noi dobbiamo fare di tutto". "La via maestra è organizzare corridoi umanitari, la priorità per tutti è fermare il conflitto. Portare in entrare dei messaggeri di pace comporta dei rischi? Si ma bisogna correrli" ha aggiunto "mi piacerebbe che ci fosse un grande movimento per la pace che andasse a frapporsi in Ucraina tra il popolo e i missili. Ogni giorno che passa è un passo in più verso il baratro". . ror/tvi/red 02-Mar-22 12:43