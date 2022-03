BFGoodrich lancia Activan 4S, pneumatico 4 stagioni per i commerciali

ROMA - BFGoodrich commercializza il suo nuovo pneumatico quattro stagioni: BFGoodrich Activan 4S, un'offerta unica per veicoli commerciali leggeri capace di soddisfare completamente le aspettative dei professionisti che cercano sicurezza e semplicità. Offre ai conducenti un eccellente sicurezza sulla strada per tutto l'anno. Questo pneumatico multistagionale, classificato "B" in aderenza sul bagnato, ha la certificazione 3PMSF a testimonianza delle sue qualità anche su neve. Per i professionisti che utilizzano furgoni e veicoli commerciali leggeri, il pneumatico BFGoodrich Activan 4S è efficiente indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Grazie ad esso, non è necessario sostituire i pneumatici con l'avvicinarsi dell'inverno. Questo pneumatico offre quindi ai professionisti più serenità oltre ad un risparmio di tempo reale. Per quanto riguarda il disegno del battistrada del pneumatico, è stata sviluppata una rete di intagli collegati per drenare rapidamente l'acqua dal pneumatico. La lunghezza dei tasselli centrali e la densità delle lamelle forniscono la rigidità necessaria, consentendo quindi una buona aderenza su strade bagnate. BFGoodrich Activans 4S disponibile, al momento, in 18 misure copre l'85% del mercato dei pneumatici destinati ai veicoli commerciali leggeri per tutte le stagioni. . tvi/com 02-Mar-22 12:57