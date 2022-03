Covid, Regioni "Condividere con il Governo la normalizzazione"

ROMA - "Si avvicina il termine dello stato di emergenza sanitaria ed occorre un percorso di normalizzazione condiviso col Governo, a partire anche da una revisione di alcuni aspetti della normativa vigente. Occorre cioè condividere tempestivamente modalità e azioni da portare avanti e i contenuti di un eventuale provvedimento per l'uscita dall'emergenza". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza della Regioni e delle Province autonome. "L'obiettivo - ha spiegato Fedriga - deve essere quello di una progressione ordinata verso un ritorno alla normalità. Penso alle esigenze di aggiornamento del quadro normativo vigente, ad esempio superando almeno in certi ambiti l'obbligo della mascherina FFP2, o rivedendo le modalità di controllo del possesso del green pass nei pubblici servizi, affidando alla responsabilità in caso di mancato rispetto della normativa vigente". "La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - ha annunciato Fedriga - ha anche avviato un lavoro di netta semplificazione delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, con l'obiettivo di dar loro un carattere temporaneo limitato alla fase di transizione". . sat/com 02-Mar-22 17:33