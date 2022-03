Covid, 36.429 nuovi casi e 214 decessi in 24 ore

ROMA - Significativo calo dei nuovi contagi Covid in Italia. E' quanto emerge dal bollettino dal Ministero della Salute. Sono infatti 36.429 i nuovi positivi, in flessione rispetto ai 46.631 del primo marzo ma con meno tamponi effettuati, 415.288. Stabile il tasso di positività all'8,7%. Leggero calo dei morti: 214 (-19). Gli attualmente positivi sono 1.061.610, in discesa di 11.620 unità; i guariti nelle ultime 24 ore registrano un numero pari a 49.352. Nuovo calo dei ricoveri nei reparti ordinari, dove si trovano ospitati 9.954 degenti (contro i 10.456 del passato rilevamento), 681 (-27) i pazienti accolti nelle terapie intensive con 40 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.050.975. Sul fronte delle regioni emerge la Lombardia prima regione per numero di nuovi positivi (4.713), a seguire Campania (3.650) e Sicilia (3.450). . tai/sat/red 02-Mar-22 18:52