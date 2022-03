Autogol di Venuti nel recupero, la Juve vince 1-0 a Firenze

FIRENZE - Un autogol di Venuti all'ultimo minuto di gara indirizza la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus in favore dei bianconeri. Una doccia gelata per il 'Franchi' un match che sembrava ormai indirizzato definitivamente verso lo 0-0. Nella notte del ritorno di Vlahovic a Firenze, Allegri sceglie la difesa a tre e lancia da titolare il classe 2001 Marley Aké sulla fascia destra. Italiano risponde con il classico 4-3-3, preferendo Ikoné a Nico Gonzalez. Ed è proprio l'ex Lille ad avere la prima vera palla gol della partita al 26' quando, in contropiede, sfiora il palo della porta difesa da Perin. La Juventus lascia il pallino del gioco nelle mani dei padroni di casa e non si rende mai pericolosa dalle parti di Terracciano: un solo tiro verso la porta tentato dal fischiatissimo Vlahovic e smorzato sul nascere, con i bianconeri che rientrano negli spogliatoi con appena il 42% del possesso palla. E l'avvio di ripresa è ancora favorevole alla Fiorentina: al 47' Torreira lancia ancora Ikoné, che vince il duello con De Sciglio ma col mancino manda sul palo più lontano a Perin ormai battuto. Una Juventus con poche idee prova quindi ad affidarsi al solito Vlahovic, che per poco non pesca l'ennesimo jolly: di forza si impone su Igor ma l'ex di serata non alza a sufficienza il pallonetto, smanacciato in corner da Terracciano. Allegri pesca Morata (oltre a Cuadrado) da una panchina con molte defezioni, Italiano cambia due terzi del tridente con gli ingressi di Sottil e Cabral ma i ritmi si abbassano e alla voglia di incidere subentra la paura di compromettere la qualificazione. Tuttavia, al 92', arriva l'episodio che rischia di essere decisivo nell'economia del doppio confronto. Cuadrado scappa via sulla destra, Milenkovic liscia e Venuti devia sfortunatamente nella propria porta, scoppiando in lacrime al triplice fischio dell'arbitro Guida. L'appuntamento con il ritorno allo Stadium è per il prossimo 21 aprile. . spf/gm/red 02-Mar-22 23:14