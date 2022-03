Lodovica Comello è ambassador di nuova Toyota Aygo X

Rpma - Ha preso il via l'avventura di Lodovica Comello a bordo della nuova Toyota Aygo X. Attrice, presentatrice tv, podcaster di successo Lodovica rappresenta al meglio, grazie alla sua poliedricità, lo spirito dell'ultima nata di casa Toyota. Una vettura dallo stile crossover ma dal carattere urban, in grado di coniugare stile, praticità, tecnologia e sicurezza, come nessuna altra auto del suo segmento. Lodovica Comello sarà quindi ambassador ufficiale di Aygo X, con il compito di raccontarne le caratteristiche e i punti di forza attraverso un linguaggio fresco, attuale e mai scontato. I canali digitali, territorio di comunicazione tanto di Aygo X quanto di Lodovica, saranno il palcoscenico sul quale le due protagoniste si muoveranno con scioltezza e disinvoltura. I prossimi mesi vedranno diversi momenti di comunicazione sui canali social tanto del brand, quanto di Lodovica, tesi a raccontare questo rapporto speciale tra talent e vettura ed il modo comune di affrontare la quotidianità… "A testa alta". "A testa alta" è un claim nel quale mi rispecchio molto: è sostanzialmente il mio modo di essere e di affrontare le nuove sfide professionali e personali. Amo lo stile urban di Aygo X, la sua versatilità e quel tocco di eccentricità la rendono perfetta per me" ha commentato la Comello l'inizio della partnership. "Siamo entusiasti di questa collaborazione perché sia Lodovica che Aygo X hanno alle spalle una carriera di successi e traguardi entusiasmanti, pur essendo relativamente giovani. In Lodovica abbiamo trovato lo spirito di Aygo X e siamo sicuri che assieme faranno grandi cose!" dice Mariano Autuori, Direttore Marketing Toyota Italia. Aygo X è una vettura di segmento A dalle caratteristiche uniche e dal design distintivo, l'ideale porta di accesso al mondo Toyota che non rinuncia ad alti livelli di innovazione, tecnologia, stile e sicurezza. Disponibile anche nelle versioni AIR con tetto in tela apribile elettricamente, Aygo X grazie alla sua posizione di guida rialzata permette di affrontare il traffico cittadino a testa alta e con i massimi livelli di confort e sicurezza. La vettura è già ordinabile in tutte le concessionarie Toyota. . tvi/com 04-Mar-22 12:37