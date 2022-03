Bayer sigla un accordo con la startup italiana 1000Farmacie

MILANO - In un contesto di mercato in cui il settore e-pharmacy si è fatto consistente e ha un valore potenziale di 180 miliardi di Euro in tutta Europa (fonte Sempora), Bayer ha deciso di siglare un accordo di collaborazione strategica e commerciale con 1000Farmacie, startup che riunisce le migliori farmacie italiane in un unico spazio virtuale, in grado di garantire ai consumatori ampia scelta, consegne veloci e convenienza. "Bayer - con la Divisione Consumer Health - è da sempre attenta alle esigenze di consumatori e farmacisti, e ha compreso la crescente importanza dei 'servizi dell'ultimo miglio', ancora di più in questa fase di difficoltà pandemica. L'uso del digitale ha subito una notevole accelerazione e ampliato la platea di chi si affida a questo tipo di servizi, incrementando il trend dell'acquisto online anche per i prodotti destinati a prevenzione e benessere", come si legge in una nota. Per questo motivo "grazie all'accordo con 1000Farmacie, realtà innovativa italiana che garantisce elevati standard di servizi di consegna e la capillarità della rete con farmacie locali, Bayer compie un ulteriore passo avanti nella sua offerta di servizi alle farmacie - principali partner sul territorio". Con Bayer la startup ha siglato un accordo che prevede lo sviluppo commerciale e investimenti per potenziarne la tecnologia, con l'obiettivo di ottimizzare la piattaforma digitale, arricchirla di nuovi servizi e rendere ancora più efficiente il servizio di consegna. "Siamo molto contenti di aver stretto questo accordo con una multinazionale come Bayer. Dopo il nostro recente round d'investimento, questo ulteriore passo ci sarà utile per continuare a sviluppare la tecnologia di 1000Farmacie e allo stesso tempo è una importante conferma della potenzialità del nostro modello di business per il settore farmaceutico", ha aggiunto Nicolò Petrone, CEO di 1000Farmacie. "Per la Divisione Bayer Consumer Health questa partnership è importante per presidiare l'ultimo miglio, sempre più strategico. Nella digital transformation non c'è solo l'e-commerce, ma ci sono diverse soluzioni per semplificare le relazioni tra paziente, medico e farmacia. In un'ottica di open innovation, collaborare con un team qualificato e motivato come quello di 1000Farmacie ci da la possibilità di offrire ai farmacisti la migliore soluzione per i loro servizi di delivery godendo di una offerta dedicata", ha commentato Mariarosaria Colazzo, Head of Trade Marketing della Divisione Bayer Consumer Health. . abr/com 07-Mar-22 11:07