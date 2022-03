Bullismo su coetaneo disabile, denunciati 5 ragazzi nel grossetano

ROMA - La Polizia ha denunciato 5 ragazzi della provincia di Grosseto, di 14 e 15 anni, per atti persecutori nei confronti di un loro coetaneo, con le aggravanti di aver agito per finalità di discriminazione e odio etnico, nonché ai danni di una persona affetta da grave disabilità e per motivi abietti ovvero per "bullismo". L'attività di polizia giudiziaria nasce da una denuncia presentata da una insegnante, a cui si era rivolta la madre del ragazzo, preoccupata per aver scoperto sul gruppo WhatsApp della classe, di cui facevano parte solo i compagni e il figlio, innumerevoli messaggi dal tenore offensivo, discriminatorio, razzista, violento nei confronti del proprio figlio, costretto a frequentare la scuola in modalità remota (DAD), perché soggetto a lunghi periodi di ospedalizzazione, in quanto affetto da grave disabilità. Gli specialisti della Postale hanno estrapolato subito la chat d'interesse, accertando e individuando i ragazzi resisi responsabili delle condotte discriminatorie che consentivano all'Autorità Giudiziaria di emettere 5 provvedimenti di perquisizione a carico dei titolari dei profili social individuati. . pc/com 07-Mar-22 11:58