DR Automobiles main sponsor di Automotoretrò a Torino

TORINO - DR Automobiles sarà main sponsor di Automotoretrò e Automotoracing 2022 che si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio al Lingotto Fiere di Torino. La fiera dei motori accoglierà l'esposizione di tutta la gamma e con Autostandar, concessionario del marchio DR, sui piazzali di Lingotto Fiere, in prossimità delle biglietterie, si potranno ammirare tutti i nuovi modelli di automobili DR e EVO. Un passo importante quindi per AMR che, in aggiunta all'altro main sponsor della manifestazione Sparco, si unisce a un brand in forte crescita (in chiusura al 2021 ha registrato un +140% rispetto all'anno precedente), grazie anche alla presenza di un concessionario leader per le vendite di automobili DR nel Nord Ovest d'Italia. I modelli DR e Evo, entrambi del gruppo DR Automobiles Group, sono ormai due tra i marchi più venduti e hanno contribuito a una sostanziale crescita dell'intera azienda nel primo mese dell'anno con un incremento delle vendite del +295% rispetto al gennaio 2021. In particolare i modelli DR 4.0 e la EVO 3 sono stati i top seller di questo periodo passando quindi da brand di nicchia per appassionati, alla vendita su larga scala. Da poco il nuovo modello DR 5.0 - in listino e già ordinabile - andrà ad arricchire la gamma DR; seguiranno poi la nuova DR 5.0 Turbo CVT da 154 cv, la DR 6.0, il pick-up EVO e la EVO 7. . jp/tvi/red 07-Mar-22 15:09