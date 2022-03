Ucraina, Di Maio: "Putin dimostra di non volere la pace"

ROMA - Sull'Ucraina la trattativa è "in salita, nonostante le aperture del presidente ucraino". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in visita in Moldavia. "Zelensky ha fatto un'apertura molto chiara sia sulla Nato, sia sulla questione territoriale del Donbass e della Crimea, ma Putin sta dimostrando di non volere la pace". . mgg/red 15-Mar-22 13:15