Xinyu Liu nuovo Ceo di MG Motor europe

ROMA - Saic Motor, la più grande casa automobilistica cinese ha nominato un nuovo CEO per MG Motor Europe per migliorare la crescita del business del marchio in Europa. Xinyu Liu succede a Matt Lei come responsabile di tutte le attività di MG in Europa. Liu Xinyu ha oltre 20 anni di esperienza e dedizione nell'industria automobilistica con Saic Motor in Cina. Si è unito a MG Motor Europe nel 2019, quando l'iconico marchio è stato rilanciato nell'Europa continentale. Nel marzo 2020, Liu Xinyu è stato nominato CEO di MG Motor France, il mercato più performante per MG nell'Europa continentale. Sotto la sua guida, il marchio MG si è affermato rapidamente e ha raggiunto ottimi risultati di vendita con più di 120 MG Store in tutte le regioni della Francia. Come Vice President di MG Motor Europe, Liu Xinyu era anche responsabile delle vendite e dell'approvvigionamento del marchio MG in Europa. "Sono lieto e onorato di ricoprire il ruolo di CEO di MG Motor Europe", ha detto Liu. "Posizioniamo MG - sotto la bandiera della nostra casa madre SAIC Motor - come un EV-challenger in Europa e come la scelta più intelligente di auto di nuova generazione, offerte a un prezzo giusto. Nel 2021 abbiamo triplicato le nostre vendite in Europa. Per il 2022 la sfida per noi è di triplicare ancora il nostro successo. Sono orgoglioso di poter contribuire al successo di MG in Europa - insieme a grandi team nei quindici paesi europei in cui già operiamo e nei prossimi a venire". . tvi/com 15-Mar-22 16:31