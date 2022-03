Nuova Mercedes EQE 350+ Launch Edition Premium

ROMA - EQE, la nuova berlina sportiva del marchio Mercedes-EQ che concentra tutte le funzioni di EQS in un formato leggermente più compatto, è oggi disponibile a partire da 93.017 euro per la EQE 350+ Launch Edition, che debutta insieme alla versione high performance EQE 43 4Matic con un ingresso a listino che parte, invece, da 116.142 euro. EQE 350+ Launch Edition è proposta esclusivamente in versione Premium, mentre per EQE 43 4Matic è disponibile anche l'allestimento Premium Plus. Rispetto ad EQS, EQE presenta linee ancora più rigide, un passo leggermente ridotto, sbalzi più corti e fianchi più rientranti. Questa vettura porta nel futuro il concetto di berlina per il business. La sua purezza sensuale si riflette nelle superfici ben modellate, nella riduzione delle linee di giunzione e nei passaggi fluidi ("seamless design"). Sbalzi e frontale sono corti, la coda, con lo spoilerino pronunciato, crea un tocco finale di dinamismo. Le ruote a filo con la carrozzeria, con cerchi nei formati da 19 a 21 pollici, conferiscono ad EQE, insieme alle spalle poderose, un carattere sportivo. . tvi/com 15-Mar-22 16:43