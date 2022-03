Zelensky "Chiediamo ancora una no fly zone"

ROMA - "Vi siamo grati per quello che state facendo. Abbiamo bisogno di voi. Ricordatevi di Pearl Harbour quando il cielo si è oscurato, ricordate l'11 settembre quando la vostra civiltà è stata attaccata e innocenti sono stati attaccati. Come voi, anche noi non ce lo aspettavamo, ma noi quel giorno lo ripetiamo ogni giorno e ogni notte. Odessa, Kiev, Khirkev sono sotto le bombe. Sono stati sparati mille missili contro l'Ucraina, usano i droni per ucciderci con precisione, l'Ucraina vive un terrore che l'Europa non vede da 80 anni, chiediamo una risposta. E' chiedere troppo una no fly zone sui cieli dell'Ucraina? Vogliamo un no fly zone umanitaria, una no fly zone per proteggere i nostri cieli. C'è l'alternativa e sapete di quel sistema abbiamo bisogno: gli aerei per protegger la nostra terra, l'Ucraina, e per proteggere l'Europa. Li avete a disposizione ma non volano per proteggerci. Io ho un sogno, ho bisogno di proteggere il nostro cielo, ho bisogno del vostro aiuto". Così Volodymyr Zelensky, in un intervento al Congresso Usa. . gor/tvi/red 16-Mar-22 14:39