Shiffrin vince la sua quarta Coppa del Mondo di sci alpino

ROMA - Ragnhild Mowinckel vince a Courchevel/Meribel ma i festeggiamenti sono tutti per Mikaela Shiffrin. La norvegese si impone nel super-G delle finali della Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino con il tempo di 1'13"68. Mowinckel conquista così la sua seconda vittoria nel circuito dopo quella di marzo 2018 nel gigante di Ofterschwang, salendo a quota nove podi. La statunitense Shiffrin si ferma a soli 5 centesimi dal successo ma grazie alla seconda posizione conquista il podio numero 120 e sorpattutto mette in cassaforte la Sfera di Cristallo, la quarta della carriera dopo quelle del 2017, 2018 e 2019. La slovacca Petra Vlhova, diretta avversaria di Shiffrin nella classifica generale, chiude infatti solo diciassettesima, non guadagnando punti come avvenuto ieri in discesa. 'Her Majesty' ha ora più di 200 punti di vantaggio su Vlhova e potrà godersi le ultime due gare della stagione senza pressioni. Completa il podio la svizzera Michelle Gisin, che conferma il grande momento di forma chiudendo terza a 13 centesimi dalla vincitrice. Ottima prova di squadra delle padrone di casa della Francia, con tre atlete nelle prime otto: Tessa Worley chiude quarta (+0"34) davanti a Romane Miradoli (quinta a 0"48), mentre Laura Gauche è ottava (+0"87). La migliore delle azzurre è Marta Bassino, che non inizia al meglio, appoggiando il bastoncino sugli sci uscita dal cancelletto di partenza, ma recupera strada facendo e chiude con un ottima settima piazza (+0"69). Elena Curtoni termina invece quindicesima (+1"14) e conserva la seconda posizione nella classifica di specialità, dietro alla compagna di squadra Federica Brignone. La valdostana, oggi solo diciannovesima (+1"64), può festeggiare davanti al pubblico la sua terza Coppa di specialità, messa in cassaforte con una gara di anticipo. Domani la gara a squadre di parallelo, mentre le donne torneranno in pista sabato per lo slalom. . spf/glb/red 17-Mar-22 11:19