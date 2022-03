Fedez in lacrime "Ho un problema di salute, pronto ad affrontare sfida"

MILANO - Attraverso Instagram, Fedez, in lacrime, ha fatto sapere di avere "un problema di salute" e di doversi sottoporre a un percorso di cure. "Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto una sorta di album dei ricordi condiviso - ha aggiunto - e solo ora capisco l'importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio a qualcuno che attraversava un momento difficile. Perché ora quest'album condiviso servirà a strappare un sorriso a me". "Ora non sono abbastanza lucido - ha concluso - per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni e la mia famiglia. Vi abbraccio e spero di potervi dare al più presto aggiornamenti positivi". . mgg/red 17-Mar-22 18:17