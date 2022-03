Pirelli Diablo Rosso IV miglior pneumatico sportivo per "Motorrad"

MILANO - Pirelli Diablo Rosso IV è stato confermato come miglior pneumatico supersportivo in commercio. A decretarlo, la rivista tedesca Motorrad, che è stata promotrice di un test comparativo tra i migliori sei pneumatici supersportivi disponibili sul mercato. I test di Motorrad sono considerati un punto di riferimento nel settore dei pneumatici e delle moto, perché vengono effettuati non solo su circuiti di prova in condizioni di asciutto, ma anche su strade con diverse condizioni di asfalto raggiungendo oltre 2.000 chilometri di usura. Nello specifico, la comparativa pneumatici sportivi è stata pubblicata nel numero 6/2022 di Motorrad attualmente in edicola. La redazione della rivista tedesca ha confrontato i pneumatici di sei diversi brand disponibili sul mercato nelle misure 120/70 ZR 17 anteriore e 190/55 ZR 17 posteriore. Le performance dei pneumatici sono state valutate nelle categorie "Country Road", "Race Track", "Wet" e "Wear". Pirelli DIABLO ROSSO™ IV non ha mostrato punti deboli in nessuna categoria e ha ottenuto un punteggio di 361 su 400 possibili punti, con una vittoria nel test e la valutazione complessiva di "molto buono". La conclusione dei tester recita: "Con Diablo Rosso IV, Pirelli spazza via tutte le preoccupazioni di un pneumatico progettato per uso supersportivo, come le giornate piovose o le maratone in moto. La somma delle buone qualità lo rende il vincitore del test". Particolarmente degno di nota a un esame più attento dei risultati: Diablo Rosso IV in pista si stabilisce come "riferimento di stabilità e aderenza", ottiene il miglior tempo sul giro e la definizione "miglior acquisto" in questa categoria. Nonostante questo livello di aderenza, superati i 2.000 chilometri di test ha fatto registrare un livello di usura minima e di conseguenza ottiene la classificazione di "miglior acquisto" anche nella categoria chilometraggio. Diablo Rosso IV è dedicato ai motociclisti che amano uno stile di guida decisamente dinamico con moto supersportive, naked o crossover, che cercano in un pneumatico un alto livello di grip, su diverse tipologie di asfalto e condizioni climatiche, feedback preciso e grande maneggevolezza. Si inserisce nella gamma di pneumatici ad alte performance di Pirelli come prodotto supersportivo dal comportamento bilanciato tra prestazioni sportive stradali unite a un'elevata resa chilometrica e un ottimo comportamento su bagnato. . tvi/com 18-Mar-22 14:40