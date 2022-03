Pole Quartararo in Indonesia, Bastianini quinto

MANDALIKA (INDONESIA) - Fabio Quartararo conquista la pole position di MotoGP nel Gran Premio d'Indonesia. Nelle qualifiche sul circuito di Mandalika, il campione del mondo in carica sulla Yamaha firma il miglior tempo in 1'31"067, precedendo le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Il primo degli italiani è Enea Bastianini, vincitore in Qatar e oggi quinto, capace di precedere la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia (+0"440). La terza fila è presidiata da Miguel Oliveira (Ktm), Alex Rins (Suzuki) e Jack Miller (Ducati). Niente da fare già in Q1 per Marc Marquez che domani in gara scatterà quindicesimo. Ancora più lontano Joan Mir, diciottesimo. In Moto2 la pole è di Jake Dixon. Nelle qualifiche sul circuito di Mandalika, il pilota britannico in sella alla Kalex risulta il più veloce con il tempo di 1'35"799, precedendo di 102 millesimi lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex) e il connazionale Sam Lowes (Kalex). In seconda fila spiccano il thailandese Somkiat Chantra, l'olandese Bo Bendsneyder e lo spagnolo Albert Arenas, tutti su Kalex, mentre la terza fila è tutta italiana: Celestino Vietti (Kalex, settimo), Tony Arbolino (Kalex) e Simone Corsi (MV Agusta) stanno davanti allo spagnolo Pedro Acosta (decimo). Infine nella Moto3 partirà davanti a tutti Carlos Tatay. Il pilota spagnolo (CFMoto) firma il miglior tempo in 1'41"232, precedendo di 83 millesimi il brasiliano Diogo Moreira (Ktm) e di tre decimi il padrone di casa Mario Aji (Honda). In seconda fila, oltre all'iberico Xavier Artigas (CFMoto), spiccano gli italiani Andrea Migno (Honda) e Dennis Foggia (Honda). . spf/ari/red 19-Mar-22 09:20