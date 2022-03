Cina: si schianta aereo con 132 persone a bordo

PECHINO - I media ufficiali cinesi hanno riferito che un Boieng 737 di China Eastern con 132 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. "Non è ancora chiaro se ci siano o no vittime", hanno precisato. L'aereo della China Eastern Airlines, partito da Kunming e diretto a Guangzhou, ha avuto un "incidente" nella regione del Guangxi, nel sud della Cina, cadendo in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng e provocando un vasto incendio. Lo riferiscono i media ufficiali, tra cui la Cctv e la Xinhua, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto. Sui social media in mandarino, intanto, sono state già diffuse le immagini delle fiamme riprese da lontano. A bordo sono stati segnalati 123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio. (ANSA)