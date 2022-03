Al via gli ordini per Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale

TORINO - Alfa Romeo annuncia l'apertura ufficiale degli ordini di Tonale, che esordisce nell'esclusiva versione di lancio "Edizione speciale", contraddistinta da un allestimento al top per soddisfare quei clienti che per primi decideranno di acquistare il primo SUV compatto di Alfa Romeo. Il veicolo che segna una vera e propria metamorfosi per il marchio, che evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell'elettrificazione. Tonale "Edizione Speciale" verrà proposta nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV con un equipaggiamento estremamente ricco in grado di esprimere tutta la sportività e la tecnologia Alfa Romeo: Cerchi in lega da 20", pinze freno rosse by Brembo, fari Full Led adattivi Matrix, cristalli posteriori oscurati, palette cambio in alluminio, Keyless entry, portellone automatico con sistema hands free, radio Navi touch da 10,25" con controllo vocale, Car Play/Android auto e ricarica wireless dello smartphone, volante sportivo in pelle, Adaptive Cruise Control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore, Traffic sign recognition. Alfa Romeo è il primo costruttore a collegare la vettura a un certificato digitale NFT. La tecnologia si basa sul concetto di "blockchain card", un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. L'offerta commerciale della esclusiva versione di lancio, è concepita per offrire una totale "peace of mind" del cliente e proteggere il valore residuo: Garanzia estesa fino a 5 anni; Un set di soluzioni di mobilità e d'acquisto ritagliate su misura delle diverse esigenze del cliente offerte da FCA Bank e Leasys. In particolare, la banca mette a disposizione dei clienti una proposta finanziaria unica, con una rata di 299 euro al mese e la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l'auto pagando la rata finale residua o rifinanziandola, oppure restituirla. Inoltre, FCA Bank dedica un'offerta finanziaria "bridge", che consente di guidare da subito uno Stelvio in attesa di Tonale, con vantaggi esclusivi e condizioni vantaggiose da scoprire direttamente in concessionaria. Con Noleggio Chiaro di Leasys, invece, è possibile usifruire del noleggio a lungo termine con un set completo di servizi (gestibili comodamente anche da smartphone, grazie all'app UMOVE): la copertura Rca, l'assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni e il servizio di infomobilità I-Care. In più, il cliente ha diritto di prelazione sull'acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. L'offerta presenta un canone mensile a partire da 389 euro (Iva inclusa) e un anticipo di 14.500 euro (Iva inclusa). La formula include 36 mesi e 30.000 km. Anche la "customer experience" è completamente ridefinita: il cliente potrà ordinare Tonale recandosi presso il proprio dealer di fiducia oppure potrà registrarsi attraverso l'innovativa piattaforma online dove, manifestando il proprio interesse, potrà in pochi semplici passaggi entrare a far parte dell'universo Alfa Romeo Tonale. . ads/com 22-Mar-22 16:31