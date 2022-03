Dagli Usa 15 miliardi di metri cubi di gas all'Europa nel 2022

BRUXELLES (BELGIO) - Gli Stati Uniti aiuteranno l'Europa a ridurre la dipendenza dal gas russo lavorando con altri partner per "garantire 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto per l'Europa quest'anno". Lo ha annunciato il presidente statunitense Joe Biden, in conferenza stampa con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Si potrebbe arrivare da qui al 2030 "fino a 50 miliardi di metri cubi all'anno" dagli Stati Uniti per l'Europa, ha spiegato Biden. "Siamo determinati - ha detto Von der Leyen - a fare quello che possiamo contro questa brutale guerra della Russia, che sarà un fallimento strategico per Putin". Per la presidente della Commissione europea "l'impegno degli Stati Uniti a fornire all'Ue ulteriori 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto è un grande passo". . ym/sat/red 25-Mar-22 12:35