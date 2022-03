Digitale, Colao "Siamo indietro per poca fibra ma miglioriamo"

ROMA - "In Italia siamo indietro" perché "abbiamo meno fibra" ma "stiamo migliorando". Così Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, a Sky Tg 24. "Stiamo investendo in tre direzioni: infrastrutture, servizi e competenze - prosegue Colao - Da questa settimana, abbiamo attivato anche la possibilità di donare del denaro alla causa ucraina per il sostegno dei rifugiati e di chi sta soffrendo con l'App Io. Abbiamo già digitalizzato i certificati, a partire dal mese prossimo si potrà cominciare a fare il cambio di residenza online, le notifiche digitali che partiranno tra aprile e luglio. A fine 2022 cominceremo a collegare tutti i database pubblici per permettere ai cittadini di avere un unico posto digitale dove trovare tutti i rapporti con la pubblica amministrazione". . spf/tvi/red 26-Mar-22 12:17