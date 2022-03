Torna l'ora legale, risparmi per 190 milioni

ROMA - Stanotte scatta l'ora legale. Alle 2 le lancette dell'orologio dovranno essere spostare un'ora in avanti. L'ora legale resterà in vigore per i prossimi 7 mesi e terminerà il 30 ottobre, con il ritorno all'ora solare. Consentirà all'Italia un risparmio consistente. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l'Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro, grazie a un minore consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora che consentirà, inoltre, di apportare un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. . vbo/c/r 26-Mar-22 20:11